В Киеве намерены запретить елочные рынки, которые находятся в людных местах.

Об этом сообщили на заседании комитета по вопросам развития предпринимательства и коммунальной собственности, пишет издание “Киев Вечерний”.

В частности, соответствующее решение должны принять на ближайшей Общественном совете, который состоится в Киевской городской государственной администрации.

Ожидается, что, начиная с декабря нынешнего года, хвойные деревья будут продавать только на сельскохозяйственных ярмарках, посвященных подготовке к новогодним и рождественским праздникам. А продажа елок вдоль тротуаров, возле станций метро и других людных местах будет запрещена.