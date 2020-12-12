За прошедшие сутки, 11 декабря, в Киеве обнаружили еще 1696 больных коронавирусом COVID-19. Умерли 23 человека.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 90 013. Всего коронавирус унес жизни 1574 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

933 женщины в возрасте от 18 до 91 года

639 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет

71 девочка от 1 до 17 лет и 53 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Среди них и 57 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 98 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 859 человек. Всего коронавирус преодолели 28 628 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 421, в Соломенском – 250 и в Дарницком районе – 248 случаев.