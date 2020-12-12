Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 сегодня в Киеве уже 90 013. Всего коронавирус унес жизни 1574 киевлян.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 933 женщины в возрасте от 18 до 91 года
- 639 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет
- 71 девочка от 1 до 17 лет и 53 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.
- Среди них и 57 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 98 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 859 человек. Всего коронавирус преодолели 28 628 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 421, в Соломенском – 250 и в Дарницком районе – 248 случаев.
- Кабинет Министров решил ввести усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года.
- В Министерстве охраны здоровья Украины рассчитывают, что ужесточение карантина (локдаун) в январе позволит сократить заболеваемость коронавирусом COVID-19 на 40-50%.