За прошедшие сутки, 16 октября, в Киеве подтвердили еще 598 случаев коронавируса COVID-19. 12 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 30 010. Всего коронавирус унес жизни 569 киевлян.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

345 женщин в возрасте от 18 до 97 лет;

210 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;

15 девочек от 2 до 17 лет и 18 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.

Среди них и 28 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 186 человек. Всего коронавирус преодолели 10 661 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 162, в Дарницком – 80 и 65 случаев в Печерском районе.