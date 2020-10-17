Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 30 010. Всего коронавирус унес жизни 569 киевлян.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 345 женщин в возрасте от 18 до 97 лет;
- 210 мужчин в возрасте от 18 до 81 года;
- 15 девочек от 2 до 17 лет и 18 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет.
- Среди них и 28 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 186 человек. Всего коронавирус преодолели 10 661 житель Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 162, в Дарницком – 80 и 65 случаев в Печерском районе.
- За прошедшие сутки, 16 октября, в Украине зафиксировали 6410 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд.