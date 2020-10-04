На проспекте Свободы в Киеве маршрутка на переходе сбила трех человек, одна женщина умерла.

Об этом сообщает полиция Киева.

“Сегодня в 12:15 в столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на проспекте Свободы, что в Подольском районе столицы. По указанному адресу оперативный дежурный немедленно отправил следственно-оперативную группу Главного управления полиции, экипажи патрульной полиции и врачей”, – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил на пешеходном переходе трех человек, в результате чего две женщины 1957 и 1999 годов рождения были госпитализированы для оказания медицинской помощи в больничное учреждение, а третий пешеход – женщина, 1946 года рождения от полученных травм скончалась сразу на месте происшествия.

Сведения относительно этого события зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции и решается вопрос об открытии уголовного производства.