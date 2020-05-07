Об этом сообщает информагентство “Укринформ”.
В частности, медики заявили, что их заработная плата снизилась на 40-50 %, несмотря на обещания руководства страны увеличить ее.
“Наш протест выражается не в том, чтобы протестовать против нашей работы и против того, что мы делаем. Мы просто вышли, чтобы сказать, что мы хотели бы изменений. Но изменений таких, которые были бы к лучшему, а не смотреть как система ежегодно ухудшается”, – отметил врач Виталий Черкашин.
- 30 апреля в Киеве медики вышли на протест из-за низкой заработной платы за апрель в условиях эпидемии коронавируса.
- В апреле фельдшеры скорой помощи в городе Белая Церковь (Киевская область) не получили обещанные доплаты в размере 300% от зарплат, потому готовы массово писать заявления об увольнении.