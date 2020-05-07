Об этом сообщает информагентство “Укринформ”.

В частности, медики заявили, что их заработная плата снизилась на 40-50 %, несмотря на обещания руководства страны увеличить ее.

“Наш протест выражается не в том, чтобы протестовать против нашей работы и против того, что мы делаем. Мы просто вышли, чтобы сказать, что мы хотели бы изменений. Но изменений таких, которые были бы к лучшему, а не смотреть как система ежегодно ухудшается”, – отметил врач Виталий Черкашин.