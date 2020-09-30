В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 219 человек. 8 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 778. Всего от коронавируса в Киеве умер 381 человек.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет;

94 мужчины в возрасте от 18 до 79 лет;

11 девочек от 4 до 17 лет и 6 мальчиков от 5 до 14 лет.

Среди них и 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 33 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Отмечается, что в столице увеличилось количество тех, кто выздоровели. За минувшие сутки – 157 человек. Всего коронавирус преодолели 6710 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 37, Днепровском – 35, Деснянском районе – 29 случаев.

Кличко добавил, что ежесуточно экстренную медицинскую помощь киевлянам предоставляют 158 бригад “скорой” – днем и 130 – ночью. Из них в Центре экстренной медицинской помощи круглосуточно работают 10 отдельных бригад для оказания помощи и госпитализации пациентов с СOVID-19.

“Речь идет о случаях, когда медики выезжают на вызовы к пациентам с подозрением или с подтвержденным диагнозом “коронавирус”. Но медики понимают: любой вызов потенциально может быть к больному с вирусом”, – пояснил мэр столицы.

Кроме того, Кличко сообщил, что на сегодня в столице закрыты на карантин 5 школ. В 118 школах на самоизоляции и дистанционном обучении в целом 276 классов, где есть больные ученики. Всего в Киеве 366 больных коронавирусом школьников и 193 педагога.

В то же время, в детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 32 группы. Два садика закрыты на карантин: один – в Печерском районе и один – в Деснянском.