Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 778. Всего от коронавируса в Киеве умер 381 человек.
За прошедшие сутки, в частности, заболели:
- 108 женщин в возрасте от 21 до 89 лет;
- 94 мужчины в возрасте от 18 до 79 лет;
- 11 девочек от 4 до 17 лет и 6 мальчиков от 5 до 14 лет.
- Среди них и 10 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 33 пациента. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Отмечается, что в столице увеличилось количество тех, кто выздоровели. За минувшие сутки – 157 человек. Всего коронавирус преодолели 6710 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 37, Днепровском – 35, Деснянском районе – 29 случаев.
Кличко добавил, что ежесуточно экстренную медицинскую помощь киевлянам предоставляют 158 бригад “скорой” – днем и 130 – ночью. Из них в Центре экстренной медицинской помощи круглосуточно работают 10 отдельных бригад для оказания помощи и госпитализации пациентов с СOVID-19.
“Речь идет о случаях, когда медики выезжают на вызовы к пациентам с подозрением или с подтвержденным диагнозом “коронавирус”. Но медики понимают: любой вызов потенциально может быть к больному с вирусом”, – пояснил мэр столицы.
Кроме того, Кличко сообщил, что на сегодня в столице закрыты на карантин 5 школ. В 118 школах на самоизоляции и дистанционном обучении в целом 276 классов, где есть больные ученики. Всего в Киеве 366 больных коронавирусом школьников и 193 педагога.
В то же время, в детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 32 группы. Два садика закрыты на карантин: один – в Печерском районе и один – в Деснянском.
- По состоянию на утро 30 сентября в Украине подтверждено 4027 новых случаев коронавируса COVID-19. Это рекордный показатель суточной заболеваемости с начала вспышки в нашей стране.