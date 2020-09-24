В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 330 человек. Было зафиксировано три летальных случая.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки на 330 человек. Трое заболевших скончались. За период пандемии коронавирус унес жизни 333 киевлян”, – написал он.

По состоянию на сегодняшний день в столице зафиксировано уже 20 665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

За минувшие сутки заболели:

• 171 женщина в возрасте от 19 до 87 лет;

• 128 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

• 14 девочек от 3 до 17 лет, а также 17 мальчиков от 3 до 17 лет.

Заболели, в частности, 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 38 пациентов. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 116 человек. Всего коронавирус преодолели 6159 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком районе – 60, в Деснянском – 51, в Днепровском районе – 44 случая.

“Предотвратить попадание Киева в “красную зону” и возвращение к строгим ограничениям можно только соблюдая правила. Носите маску, пользуйтесь антисептиками, соблюдайте социальную дистанцию, не идите в места большого скопления людей! Берегите себя!” – призвал Кличко.