В Киеве за минувшие сутки коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 380 человек. 9 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

“Киев вернулся в “желтую зону” эпидемиологической опасности. Но говорить о том, что ситуация резко улучшилась мы не можем. За прошедшие сутки в столице – плюс 380 больных. 9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 342 киевлян”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 21 045.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

198 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

153 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет;

12 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 17 мальчиков от 2 до 17 лет.

Среди них и 10 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 49 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 96 человек. Всего коронавирус преодолели 6255 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 90, Днепровском – 56, в Деснянском районе – 54 случая.

Кличко подчеркнул, что количество больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации, в столице не уменьшается. Сегодня в стационарах медучреждений лечатся 1045 больных коронавирусом. Из них 21 ребенок. 213 пациентов – в тяжелом состоянии. 307 получают кислородную поддержку. 18 больных – под аппаратами ИВЛ.