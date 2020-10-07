За прошедшие сутки, 6 октября, коронавирусом в Киеве заболели еще 383 человека, 6 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 474. Всего от коронавируса в Киеве умерли 442 человека.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

212 женщин в возрасте от 18 до 94 лет.

14 девочек от трех месяцев до 16 лет.

144 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет.

13 мальчиков от двух лет до 17.

Среди них также 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 72 пациентов. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей. Всего в стационарах медучреждений сегодня лечатся 1587 больных коронавирус. Из них 23 ребенка.

По словам Кличко, 322 пациента – в тяжелом состоянии, 509 получают кислородную поддержку и 31 больной – под аппаратами ИВЛ. Еще 125 пациентов – в больницах с подозрением на коронавирус. 576 больных – находятся в стационарах с воспалением легких.

Мэр столицы отметил, что увеличилось количество тех, кто выздоровел – за минувшие сутки 349 человек. Всего коронавирус преодолели 8894 жители Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 71, в Оболонском – 50 и в Шевченковском районе – 49 случаев.

Кроме того, Кличко также подчеркнул, что показатель тестирования в Киеве самый высокий в Украине.

“Киев продолжает увеличивать количество тестирований. Этот показатель в столице – самый высокий в Украине и составляет сегодня 341 тест на 100 тысяч жителей. Всего с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовали более 143 тысяч образцов биоматериала. Это методом ПЦР. А методом ИФА – на выявление антител – сделали около более 25 тысяч тестов”, – сказал он.