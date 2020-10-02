В Киеве за минувшие сутки, 1 октября, коронавирус COVID-19 подтвердили еще у 447 человек. 10 больных умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 602. Всего от коронавируса в Киеве умерла 401 человек.

За прошедшие сутки, в частности, заболели:

251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет;

168 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет;

10 девочек от 1 до 17 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет.

Среди них и 28 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко отметил, что увеличилось количество тех, кто выздоровели. За минувшие сутки – 312 человек. Всего коронавирус преодолели 7253 жители Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 93, Деснянском – 70, Подольском районе – 61 случай.