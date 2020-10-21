В честь тридцатого Дня Независимости Украины в 2021 году в Киеве состоится военный парад.

Соответствующий указ размещен на сайте президента Украины.

Организацию и проведение парада поручено украинскому правительству.

Сообщается, что Организационный комитет по подготовке и празднованию праздника нужно создать в течение месяца.

Так, в юбилейную годовщину независимости состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам, местам захоронений выдающихся украинских деятелей, борцов за независимость Украины, участников войны в Донбассе; пройдут торжества с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства и общественности.

Кроме того, планируется выпустить юбилейную монету, почтовую марку и конверт.