Соответствующий указ размещен на сайте президента Украины.
Организацию и проведение парада поручено украинскому правительству.
Сообщается, что Организационный комитет по подготовке и празднованию праздника нужно создать в течение месяца.
Так, в юбилейную годовщину независимости состоится возложение цветов к памятникам, памятным знакам, местам захоронений выдающихся украинских деятелей, борцов за независимость Украины, участников войны в Донбассе; пройдут торжества с участием представителей органов государственной власти и местного самоуправления, иностранных государств, международных организаций, духовенства и общественности.
Кроме того, планируется выпустить юбилейную монету, почтовую марку и конверт.
- В этом году главный национальный праздник – День Независимости – из-за эпидемии коронавируса прошел без традиционного военного парада. Вместо него провели торжества на Софийской площади.