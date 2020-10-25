Об этом сообщил во время брифинга руководитель аппарата Киевской городской госадминистрации Дмитрий Загуменный.
“У нас изъявили желание голосовать дома 7711 человек, из них только шесть больных COVID-19”, – отметил он.
“Конечно, есть комиссии, которые едут по месту жительства и дают каждому гражданину возможность осуществить свое конституционное право. Люди, которые заболели COVID-19 или находятся в больницах, также реализуют свое право. В учреждениях здравоохранения созданы спецучастки и, конечно, люди могут там проголосовать”, – добавил Загуменный.
Он заверил, что вопрос безопасности членов избирательных комиссий, которые выезжают на голосование на дому, решен.
“Эти вопросы нами были решены, даны соответствующие инструкции о средствах индивидуальной защиты, предоставлены костюмы, маски, перчатки, щитки, и все, что необходимо для 100% обеспечения (безопасности, – ред.) членов участковых избирательных комиссий”, – сообщил Загуменный.
Он также рассказал, что дезинфекцию помещений избирательных участков обязательно проводят каждые 4 часа. Кроме того, на участках оборудованы места для сбора и утилизации средств индивидуальной защиты, разметка для соблюдения социальной дистанции и тому подобное.
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