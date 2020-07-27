Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

“Главе государства сообщили, что в стране зафиксированы отдельные вспышки. В частности, в НТУУ “КПИ” выявлено 152 случая заражения. Из-за вспышки в Свято-Феодосиевском монастыре на его территории, а также в общежитии университета проводят дезинфекцию”, – говорится в сообщении.

В то же время в ОП напомнили, что основные христианские конфессии через эпидемическую ситуацию отказались от крестного хода ко Дню Крещения Руси.

Кроме того, глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что показатели заболеваемости коронавирусом в Украине выросли до 66,7 на 100 000 человек.