По состоянию на сегодня, 20 марта, в Киеве на коронавирус протестировали почти 300 человек.

Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает корреспондент #Букв.

“На сегодняшний день протестировано на коронавирус 291 киевлянин”, – сказал он.

В то же время, Кличко добавил, что точное количество инфицированных коронавирусом жителей столицы неизвестно, потому что они могут не болеть, но переносить вирус.

“Мы не знаем, сколько среди нас инфицированных людей. Они могут не заболеть, но переносить инфекцию”, – сказал мэр Киева.

Кроме того, Кличко отметил, что из резервного фонда бюджета столицы выделили 260 миллионов гривен на борьбу с распространением коронавируса.

“Основные средства направлены на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для больниц Киева. Мы закупаем аппараты искусственной вентиляции легких. Заказали 30 таких аппаратов. А также приобрели 10 аппаратов тест-систем, закупаем медицинские маски, защитные костюмы, халаты для медиков”, – резюмировал он.

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