В Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы, в результате чего горячая вода полилась в Днепр.

Об этом сообщила пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

“На мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет”, – говорится в сообщении.

Гейзер на мосту Патона 🔥 Водопад із кип’ятка: у Києві прорвало міст Патона 😟 У столиці сталася надзвичайна ситуація на мосту Патона через Дніпро – в річку раптово полилася гаряча вода 🚧 Пізніше інцидент прокоментували у КМДА, повідомивши про прорив теплотраси на мосту. “На місце виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає”, – запевнили в повідомленні. Опубликовано Шулявський міст Вторник, 3 марта 2020 г.

В Киевской городской государственной администрации уточнили, что на данный момент аварийная бригада КП “Киевтеплоэнерго” локализовала место повреждения.

Отмечается, что ремонтные работы планируют завершить завтра к концу дня. В настоящее время услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения будут приостановлены у около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки.

При этом, движение транспорта на мосту на время ремонтных работ ограничивать не будут.

Сейчас, согласно информации сервиса Google Maps, на мосту Патона осложнений движения не зафиксировано.