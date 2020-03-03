Об этом сообщила пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
“На мосту им. Патона произошел прорыв теплотрассы. На место происшествия выехала аварийная бригада по ликвидации повреждения. На несущую конструкцию моста прорыв не влияет”, – говорится в сообщении.
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Пізніше інцидент прокоментували у КМДА, повідомивши про прорив теплотраси на мосту. “На місце виїхала аварійна бригада з ліквідації пошкодження. На несучу конструкцію мосту прорив не впливає”, – запевнили в повідомленні.
Опубликовано Шулявський міст Вторник, 3 марта 2020 г.
В Киевской городской государственной администрации уточнили, что на данный момент аварийная бригада КП “Киевтеплоэнерго” локализовала место повреждения.
Отмечается, что ремонтные работы планируют завершить завтра к концу дня. В настоящее время услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения будут приостановлены у около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки.
При этом, движение транспорта на мосту на время ремонтных работ ограничивать не будут.
Сейчас, согласно информации сервиса Google Maps, на мосту Патона осложнений движения не зафиксировано.
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