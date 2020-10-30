Об этом сообщили в Киевской городской госадминистрации.
В данный момент на этих улицах разрешена скорость движения транспорта до 80 км/ч.
“С 1 ноября на 7 улицах Киева, где была разрешена скорость движения до 80 км/ч, устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч до 1 апреля 2021 года”, – отмечается в сообщении.
Это делается для того, чтобы “уменьшить риски потери управления автомобилем из-за скользкой дороги”.
Коммунальное предприятие “Центр организации дорожного движения” демонтирует знаки, регулирующие скорость движения в весенне-летний период (о разрешении скорости в 80 км/ч).
Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября начнет действовать на следующих участках:
• просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);
• ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
• Надднепрянское шоссе;
• Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
• Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
• ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
• просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).
- В апреле прошлого года на 7 улицах Киева завершили установку дорожных знаков “Ограничение максимальной скорости 80 км/ч”.
- С 00:00 1 июня 2020 года в Киеве заработала система видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).