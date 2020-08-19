Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации в Telegram.
Сообщается, что улицу Большая Васильковская перекрыто возле дома №85. В администрации отмечают, что на месте пожара работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Движение перекрыто от костела Святого Николая в парк Марии Заньковецкой.
В ГСЧС сообщили,что в Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 в четырехэтажном жилом доме в квартире на 4 этаже возник пожар с распространением на чердак на площади около 50 кв.
Жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 37 чел. о / с и 9 ед. техники ГСЧС.
- Водителю журналистской программы “Схемы: коррупция в деталях” Борису Мазуру ночью сожгли автомобиль.
- Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что правоохранительные органы быстро найдут злоумышленников, которые ночью подожгли автомобиль водителя журналистской программы “Схемы: коррупция в деталях” Бориса Мазура.