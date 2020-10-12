Об этом сообщает сайт Национальной полиции.
Установлено, что 31-летний мужчина приобрел канистру с бензином на одной из заправок, облил из нее фасад дома по улице Воздвиженской и поджег его зажигалкой.
После получения сообщения о поджоге полиция начала поиски злоумышленника.
Выяснилось, что он бьет стекла в двух автомобилях неподалеку.
Правоохранители задержали мужчину, который позже признался в поджоге дома.
Полиция устанавливает мотивы преступления уроженца Донецкой области. Ему предъявлено подозрение по ч.2 статьи 194 (умышленное повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Суд вскоре выберет злоумышленнику меру пресечения.
- В Гусятине Тернопольской области мужчина пытался сжечь себя в центре занятости.