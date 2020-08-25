В Киеве на территории военно-медицинского колледжа мужчина совершил наезд на трех курсанток. С телесными повреждениями пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Предварительно установлено, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле административного здания.

В результате происшествия три девушки получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Водителя, 1974 года, задержали.

Фото: Нацполиция

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.