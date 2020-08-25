Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Предварительно установлено, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле административного здания.
В результате происшествия три девушки получили переломы конечностей, их госпитализировали.
Водителя, 1974 года, задержали.
Фото: Нацполиция
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до трех лет.
- 13 августа в Кировоградской области произошла авария с участием двух автобусов, в результате чего два человека погибли, еще 12 пострадали.