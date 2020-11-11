21-22 ноября на ВДНХ в Киеве состоится фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия" с учётом всех необходимых карантинных норм. Зрители увидят уникальное представление воздушных шаров с Украины и Европы.

Мероприятие такого формата состоится впервые в истории Украины. Формат проведения шоу-выставки под открытым небом очень популярен в странах Европы, США, а также восточной Азии.

Самую большую выставочную локацию под открытым небом Киева на ВДНХ заполонят огромные воздушные шары, высота которых равняется 5-7 этажам многоквартирного дома. Гости смогут увидеть яркое представление в музыкальном сопровождении, сделать потрясающие фото, а также совершить подъем на аэростате на высоту около 30 метров.

Вход платный — от 75 грн.

Фестиваль тепловых аэростатов организовывает воздухоплавательное общество “Монгольфьер” и общественная организация “Украинское воздухоплавательное общество”.

Мероприятие состоится по случаю годовщины запуска первого воздушного шара в истории человечества. 237 лет назад братья Монгольфье запустили своё изобретение в Париже. С тех пор началась эпоха воздухоплавания, которое с каждым годом становится всё более популярным видом культурного отдыха.

Фестиваль воздушных шаров сильно зависят от погоды и карантинных ограничений. Организаторы просят следить за обновлением информации на сайте https://balloonfest.com.ua.