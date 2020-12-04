2 декабря киевляне увидели дневное представление огромных аэростатов в музыкальном сопровождении. Мероприятие состоялось на самой большой локации ВДНГ под открытым небом.

Локацию украсили 10 аэростатов, высотою как пятиэтажка. Участники фестиваля могли сделать невероятные фото и подняться на воздушном шаре на высоту около 30 метров.

Несмотря на зимний и будний день, более сотни людей получили яркие эмоции. Мужчины делали своим возлюбленным предложение руки и сердца, а дети прикоснулись к настоящей сказке.

Фестиваль воздушных шаров “Монгольфьерия” продолжится 18 декабря. Зрители увидят не только дневное, но и вечернее световое шоу.

Напомним, что воздухоплавание зависит от погодных условий. Воздушные шары могут работать при скорости ветра не более 4 м/с. Организаторы просят следить за обновлением информации на сайте фестиваля https://balloonfest.com.ua