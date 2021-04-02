В Киеве сейчас наблюдается худшая по Украине ситуация по показателю заполненности в больницах коек с кислородом для больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он отметил, что ситуация с эпидемией коронавируса в Украине “остается достаточно напряженной”, а в некоторых регионах – “очень напряженной”.

Так, в “красной” зоне карантина сейчас находятся Киев и 10 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская.

Что касается заполненности коек с кислородом в больницах, то худшая ситуация сейчас в Киеве. Также сложная ситуация во Львовской, Николаевской и Житомирской областях.

“В столице Киеве занято почти 84% коек с кислородом – это самый высокий показатель по стране. Также напряженная ситуация во Львовской области – более 71%, в Житомирской области – более 70% (почти 71%), в Николаевской области – также 71,5 % занятых коек с кислородом. Это самый высокий показатель в стране по занятости коек”, – подчеркнул Степанов.

(На видео – с 1:45)

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге сообщил, что в столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1164 человек. Умерли 46 больных (25 женщин и 21 мужчина).

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 189 больных коронавирусом, и это самое большое количество за весь период эпидемии.

Кроме того, были госпитализированы 546 больных с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Следовательно, всего в стационары столичных медучреждений за сутки попали 735 человек.

“Количество госпитализированных пациентов увеличивается. И у нас все больше больных, находящихся в тяжелом состоянии. Тех, кто нуждается в кислородной поддержке. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 4532 больных коронавирусом. Из них 40 детей. 3116 пациентов – в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3708 человек. Под аппаратами ИВЛ – 60 больных”, – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что с такой динамикой распространения болезни и количеством госпитализаций “коек в стационарах уже очень скоро будет не хватать”.

(На видео – с 13:10)