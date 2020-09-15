На сценариста и соведущего "Телевидения Торонто" Егора Шатайло напали несколько десятков человек. Его повалили на землю, а лицо залили газом.

Об этом сообщается на странице “Телевидения Торонто” в Facebook.

“На нашего сценариста и соведущего Егора Шатайло напали несколько десятков человек, повалили его на землю и залили лицо газом. И все из-за шутки! Это произошло в понедельник, 14 сентября, перед выступлением Егора на стендап-концерте в Киеве. Накануне Егор написал пост в ФБ с анонсом своего стендапа “об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты, и вкладывать бабки в инновации”, – говорится в сообщении.

В комментарии к Егору пришли представители “Традиции и Порядка”, ведущий иронично ответил на их претензии.

“Поэтому несколько десятков молодых людей пришли на анонсированный стендап-концерт. Но денег на билеты, к сожалению, не было. Поэтому устроили блиц-общение с Егором. Традиционно напали на него (распылили газ в лицо, заставили извиниться перед народом Украины, повикрикивали что-то против ЛГБТ) и упорядоченно скрылись. А потом мужественно вернулись к Егору в комментарии под постом, чтобы позлорадствовать”, – сообщает “Телевидение Торонто”.

Там также отметили, что сейчас с Шатайло всё в порядке.