Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за ситуации с распространением коронавируса переводить все школы на дистанционное обучение в столице не собираются.

Об этом он сказал сегодня на брифинге.

“Подчеркну: переводить все школы на дистанционное обучение город не собирается. Наша основная задача – сделать все для безопасности учебного процесса. Кстати, специалисты ВОЗ отмечают, что закрытие школ не влияет кардинально на борьбу с распространением вируса. И, например, во Франции, где отныне снова ввели строгий карантин, школы и садики не закрывают. В отличие от того, как это было весной, во время первой волны пандемии”, – отметил Кличко.

По его словам, в целом к обучению после каникул вернулись ученики 428 школ Киева. На карантин из-за заболевания педагогов и учеников пока закрыты 8 школ, а на дистанционном обучении находится 436 классов в 133 школах столицы.

Напомним, за прошедшие сутки, 29 октября, в Киеве был обнаружен 741 новый случай коронавируса COVID-19. Еще 17 пациентов умерли.