В Киевском метрополитене на вход и выход закрыли две станции.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На данный момент закрыты “Крещатик” и “Золотые ворота”, эти станции также не работают как пересадочные узлы. В метро отмечают, что поезда курсируют без остановки.

В пресс-службе столичной подземки сообщили, что в связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций “Крещатик”, “Площадь Льва Толстого”, “Дворец спорта”, “Золотые ворота”, “Театральная” с их временным закрытием.