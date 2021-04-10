В Киеве нетрезвый и агрессивный мужчина разгуливал по улицам с двумя удавами.

Об этом в Facebook написал первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Так, мужчины в нетрезвом состоянии с двумя змеями заметили на улице Клавдиевской. Он цеплялся к людям.

По словам Билошицкого, пресмыкающимся по нынешней температуры на дворе было некомфортно, поэтому они вели себя беспокойно, “что и заставило мужчину положить их на крышу чужого автомобиля”.

Мужчина имел признаки алкогольного опьянения, отказался назвать патрульным свое имя и вел себя агрессивно. Гражданин также не смог сообщить, откуда у него змеи – его задержали и доставили в райотдел.

“Также мы связались с организацией UAnиmals, которая занимается правами животных, чтобы они осмотрели змей и помогли найти им временный, оборудованный всем необходимым, приют”, – отметил Билошицкий.

На нарушителя инспекторы составили материалы по ст. 89 (жестокое обращение с животными) и по ст. 178 (… появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП.