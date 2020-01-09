В Киеве нетрезвый водитель на автомобиле Audi вылетел с дороги на Европейской площади и протаранил здание Национальной филармонии.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции в городе Киеве.

“Сегодня, около 6 часов утра на службу 102 поступило сообщение о ДТП на Владимирском спуске. Очевидец происшествия рассказал полицейским, что автомобиль Audi врезался в здание филармонии”, – говорится в сообщении.

На месте происшествия инспекторы обнаружили водителя авто, у которого наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Во время прохождения освидетельствования на состояние опьянения в крови правонарушителя обнаружили 1, 40 промилле алкоголя, что превышает допустимый уровень почти в 7 раз.

Отмечается, что 28-летний водитель не был внимательным за рулем, не следил за дорожной обстановкой, не выбрал безопасную скорость, как следствие, не справился с управлением и совершил наезд на гранитный выступ подземного перехода, а затем на фасад здания Национальной филармонии Украины.

“Чудом, в этой дорожной аварии обошлось без травмированных, кроме автомобиля получил серьезные механических повреждений”, – подчеркнули в полиции.

Кроме того, полицейские выяснили, что руководитель не имел водительского удостоверения.

На виновника аварии патрульные вынесли постановление по ч.2 ст.126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и составили протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП. Также, инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств этого события.