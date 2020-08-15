В Киеве за минувшие сутки обнаружили 232 новых случая заражения коронавирусом, один человек умер. Это новый антирекорд в столице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“Друзья! Вирус, к сожалению, не отступает. Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 232 жителей Киева. 16 из них – дети. Один случай – летальный”, – говорится в сообщении.

Всего в столице коронавирус унес жизни 151 человека. Сегодня в Киеве уже 10 392 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет;

94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет;

6 девочек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет.

Среди них – 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 57 человек. Всего коронавирус преодолели 3 373 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 40, в Днепровском – 34 и в Дарницком районе – 33 случая.