В Киеве за минувшие сутки вновь подтверждено рекордное количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 – заболели 1348 человек.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

За сутки от осложнений COVID-19 скончались еще 34 человека.

“Динамика заболеваемости в столице не уменьшается. За прошедшие сутки в Киеве еще 1348 больных коронавирусом. Умерли 34 человека. Всего коронавирус унес жизни 1047 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 55 203”, – проинформировал Кличко.

Так, за сутки коронавирус выявили у:

• 731 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;

• 554 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

• 33 девочек от одного месяца до 16 лет и 30 мальчиков от одного месяца до 16 лет.

Заболели, в том числе, 50 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 107 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 459 человек. Всего коронавирус преодолели 20 015 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Дарницком районе – 294, в Деснянском – 188 и в Соломенском районе – 166 случаев.