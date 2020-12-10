В Киеве за минувшие сутки зафиксировано рекордное с начала эпидемии количество случаев заражения коронавирусом: COVID-19 подтвержден у 1899 человек.

Об этом сообщил сегодня на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

“В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии – 1899 человек. 27 больных умерли. Всего от вируса умерли 1525 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 86 437”, – проинформировал Кличко.

Так, за сутки коронавирус диагностировали у:

• 1069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;

• 722 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет;

• 61 девочки от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет.

Заболел, в том числе, и 51 медик.

В больницы столицы за сутки госпитализировали 138 человек. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 444 человека. Всего коронавирус преодолели 26 847 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Днепровском районе – 356, в Дарницком – 315 и в Деснянском районе – 313 случаев.