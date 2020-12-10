Об этом сообщил сегодня на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.
“В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии – 1899 человек. 27 больных умерли. Всего от вируса умерли 1525 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 86 437”, – проинформировал Кличко.
Так, за сутки коронавирус диагностировали у:
• 1069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
• 722 мужчин в возрасте от 19 до 85 лет;
• 61 девочки от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет.
Заболел, в том числе, и 51 медик.
В больницы столицы за сутки госпитализировали 138 человек. Остальные находятся на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице за сутки 444 человека. Всего коронавирус преодолели 26 847 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили: в Днепровском районе – 356, в Дарницком – 315 и в Деснянском районе – 313 случаев.
- За минувшие сутки, 9 декабря, в Украине зафиксировано 13 371 новый случай COVID-19. Заболели 652 ребенка и 580 медработников.
- В среду, 9 декабря, Кабинет Министров Украины одобрил постановление Министерства здравоохранения о введении жестких карантинных ограничений в период с 8 по 24 января.
- Кабинет Министров Украины продлил действие карантина в связи с пандемией коронавируса до конца зимы. Также продлено действие режима чрезвычайной ситуации.