Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
На сегодня в столице уже 13 878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян.
В частности, за минувшие сутки, заболели:
- 180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;
- 137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 6 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 15.
Среди них и 13 медиков.
Кличко отметил, что резко увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 75 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 4450 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 59, Днепровском – 54, Деснянском районе – 47 случаев.
Всего на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента – в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 – под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. В общем, столичные больницы, определенные для приема больных коронавирусом, заполнены на 54 %.
Показатель тестирования в Киеве составляет 210 тестов на 100 000 человек.
- По состоянию на утро среды, 2 сентября, в Украине зафиксировано 2495 новых случаев коронавируса COVID-19, что является рекордным показателем с начала вспышки в нашей стране.