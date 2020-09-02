В Киеве за минувшие сутки подтвердили 332 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Также зафиксировано 5 летальных случаев.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

На сегодня в столице уже 13 878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Всего коронавирус унес жизни 218 киевлян.

В частности, за минувшие сутки, заболели:

180 женщин в возрасте от 19 до 84 лет;

137 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

6 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 15.

Среди них и 13 медиков.

Кличко отметил, что резко увеличилось и количество госпитализированных. В больницы столицы попали 75 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 68 человек. Всего коронавирус преодолели 4450 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 59, Днепровском – 54, Деснянском районе – 47 случаев.

Всего на сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 788 больных коронавирусом, из них 19 детей. 164 пациента – в тяжелом состоянии. 210 получают кислородную поддержку. 14 – под аппаратами ИВЛ. Еще 100 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. В общем, столичные больницы, определенные для приема больных коронавирусом, заполнены на 54 %.

Показатель тестирования в Киеве составляет 210 тестов на 100 000 человек.