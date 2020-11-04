Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн брифинге.
“Новости о распространении вируса в столице – неутешительны. За прошедшие сутки в Киеве – наибольшее количество больных за весь период пандемии – 856. Умерли 17 человек. Всего от коронавируса в столице 816 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 40390”, – сказал Кличко.
За минувшие сутки, в частности, заболели:
- 456 женщин в возрасте от 19 до 90 лет;
- 34 девочки от двух месяцев до 17 лет;
- 334 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет;
- 32 мальчика от пятнадцати дней до 16 лет.
- Среди них и 43 медика.
В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 71 пациента. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей.
Выздоровели в столице 268 человек. Всего коронавирус преодолели 13 421 житель Киева.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 132, Деснянском – 109 и в Соломенском районе – 98 случаев.
Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2005 больных коронавирусом. Из них 34 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 564 пациента. Кислородную поддержку получают 803 человека. Под аппаратами ИВЛ – 28 больных. Еще 439 пациентов – в больницах с подозрением на коронавирус.
- По состоянию на утро среды, 4 ноября, в Украине подтвердили 9524 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии в нашей стране.