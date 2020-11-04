В Киеве за минувшие сутки, 3 ноября, обнаружили наибольшее количество больных за все время эпидемии - 856. Умерли 17 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн брифинге.

“Новости о распространении вируса в столице – неутешительны. За прошедшие сутки в Киеве – наибольшее количество больных за весь период пандемии – 856. Умерли 17 человек. Всего от коронавируса в столице 816 летальных случаев. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 40390”, – сказал Кличко.

За минувшие сутки, в частности, заболели:

456 женщин в возрасте от 19 до 90 лет;

34 девочки от двух месяцев до 17 лет;

334 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет;

32 мальчика от пятнадцати дней до 16 лет.

Среди них и 43 медика.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 71 пациента. Остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели в столице 268 человек. Всего коронавирус преодолели 13 421 житель Киева.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 132, Деснянском – 109 и в Соломенском районе – 98 случаев.

Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 2005 больных коронавирусом. Из них 34 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 564 пациента. Кислородную поддержку получают 803 человека. Под аппаратами ИВЛ – 28 больных. Еще 439 пациентов – в больницах с подозрением на коронавирус.