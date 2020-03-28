Об этом говорится в распоряжении руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, передает пресс-служба КГГА.

“Деятельность субъектов хозяйствования, которая предусматривает предоставление стоматологических услуг, а именно: ортодонтия, ортодонтическая стоматология, хирургическая стоматология, терапевтическая стоматология, детская стоматология, должна быть временно ограничена. Конечно же, кроме неотложных случаев”, – подчеркнул советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко.

Он объяснил, что мотивом принятия такого решения является забота о здоровье врачей и пациентов, ведь предоставление стоматологических услуг человеку, больному коронавирусной инфекцией, является опасным. В то же время, человек может не подозревать, что является инфицированным и переносить болезнь в легкой форме.

Также отмечается, что решение о неотложности в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

Ранее сообщалось, что в Киеве уже 74 человека имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19.