В Александровской клинической больнице Киева, которая принимает больных коронавирусом COVID-19, заполнены почти все отведенные для таких пациентов койки.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, из 430 койко-мест для пациентов с COVID-19 заняты уже 423.

“Это одна из основных больниц по лечению, в том числе, COVID-19 в Киеве. Всего в больнице отведено 430 коек для лечения больных COVID-19. На сегодняшнее утро здесь находятся 423 человека, которые лечатся от этой болезни. В том числе в реанимационном отделении из 55 коек 54 заняты. Почти 100%-ная заполненность на сегодняшнее утро”, — подчеркнул министр.

Степанов уточнил, что по состоянию на утро 15 октября в Украине в больницах находятся 20 475 человек. За прошедшие сутки были госпитализированы 679 человек.

При этом максимальный предел COVID-коек в целом составляет 52 тысячи.

“Для того, чтобы победить COVID-19, нам недостаточно исключительно системы медицины. Да, у нас в целом есть 52 тысячи коек, которые мы можем выделить под лечение больных COVID-19. На сегодняшнее утро в наших больницах находятся 20 475 человек. И это количество увеличивается. И оно продолжит увеличиваться, если мы не будем соблюдать правила, установленные в нашей стране, рекомендации МОЗ. Это очень важно, чтобы разорвать цепь передачи болезни. Мир ничего другого не придумал”, — отметил Степанов.

Согласно данным МОЗ Украины, по состоянию на утро по Киеву загруженность коек, выделенных для больных COVID-19, составляет 67,5%.

В трех областях Украины загруженность коек превышает 70%: в Донецкой, Луганской и Одесской областях.

Загруженность коек в больницах превышает 50% в: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Загруженность коек в целом по Украине составляет 59,7%.