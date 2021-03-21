Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.
В мэрии горожанам напомнили правила, которые необходимо соблюдать во время сильного ветра. Окна домов должны быть плотно закрыты. Жителям столицы посоветовали убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть.
“Если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра укройтесь в ближайшем здании или естественном укрытии. Избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей”, – отметили в сообщении.
Киевлян также попросили не парковать рядом с большими деревьями машины.
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Киеве днем +3 … + 5 ° С, ночью -1 …- 3 ° С, днем мокрый снег с дождем. Ночью – без осадков.
- Накануне, 20 марта, в большинстве областей Украины прогнозировались кратковременные дожди, местами – с мокрым снегом.