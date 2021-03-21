До конца суток 21 марта в Киеве возможны порывы ветра 15-18 м/с, что соответствует первому уровню опасности.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

В мэрии горожанам напомнили правила, которые необходимо соблюдать во время сильного ветра. Окна домов должны быть плотно закрыты. Жителям столицы посоветовали убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть.

“Если вы оказались на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. В случае сильного ветра укройтесь в ближайшем здании или естественном укрытии. Избегайте нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей”, – отметили в сообщении.

Киевлян также попросили не парковать рядом с большими деревьями машины.

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Киеве днем ​​+3 … + 5 ° С, ночью -1 …- 3 ° С, днем ​​мокрый снег с дождем. Ночью – без осадков.