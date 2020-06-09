В Киеве кинологи вместе с патрульными полицейскими задержали пьяного молодого человека, который завладел автомобилем посла другого государства и устроил ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в городе Киеве.

Около девяти часов в столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный завладел иномаркой из резиденции на улице Гончарная, что в Подольском районе.

По словам начальника ГУНП в Киеве Андрея Крищенко, на месте правоохранители установили, что незнакомец перепрыгнул через забор, похитил из резиденции посла ключи и запустил двигатель внедорожника Mitsubishi Pajero. Далее злоумышленник на автомобиле на ходу снес ворота и уехал в неизвестном направлении. На Андреевском спуске он попал в ДТП и скрылся, оставив авто.

“Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям полицейских, служебная собака взяла след, благодаря чему угонщика задержали неподалеку автомобиля. Им оказался местный житель 1999 года рождения, который по внешним признакам находится в состоянии опьянения. На месте работают полицейские и документируют это преступление”, – добавил он.

На данный момент подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.