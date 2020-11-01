Столичные полицейские задержали мужчину, который сообщил о заминировании нескольких объектов в городе, в том числе и моста Патона.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Сегодня утром поступило три сообщения о заминировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона. На мосту временно остановили движение автотранспорта.

Во время проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли.

Через час оперативники полиции установили личность мужчины, который сообщил о заминировании.

“Это – уроженец Черниговской области, 1993 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения”, – отметили в полиции.

По данному факту следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.