В Киеве в субботу, 22 августа, водитель мусоровоза наехал на женщину с маленьким ребенком. В результате потерпевшая скончалась от полученных травм.

Об этом проинформировали в пресс-службе столичной полиции.

Инцидент произошел на улице Флоренции (Днепровский район Киева).

“Сегодня в 13:55 в дежурную часть полиции Киева поступил вызов о том, что на улице Флоренции грузовой автомобиль наехал на женщину с ребенком. На место происшествия немедленно выехала “скорая помощь”, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции и патрульные полицейские”, – говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что водитель мусоровоза “вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения”. Согласно предварительной информации, он осуществлял маневр “задний ход” и травмировал 46-летнюю женщину с 4-летним мальчиком. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а ребенка с травмами головы госпитализированы в больницу.

На месте происшествия полицейские обнаружили водителя, 1993 года рождения, и задержали его.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас продолжается сбор материалов для установления обстоятельств происшествия.

Ресурс dtp.kiev.ua опубликовал фото с места трагического происшествия, на котором зафиксировано, что в крови водителя мусоровоза обнаружили 1,91 промилле алкоголя.

Видео с места ДТП опубликовала общественная организация “Автопатруль Майдан”. По данным организации, мусоровоз Scaniа двигался между дворами, когда наехал на женщину с ребенком. Есть информация, что автомобиль не один метр протянул тело погибшей.