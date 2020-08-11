Во вторник утром, 11 августа, в Киеве нетрезвый водитель Lexus снес клумбы на Аллее Героев Небесной Сотни, после чего покинул место ДТП.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Сообщение также обнародовала пресс-служба Патрульной полиции Украины.

“Сегодня на рассвете нетрезвый водитель на Lexus совершил ДТП на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве – посносил клумбы, а потом как ни в чем не бывало уехал с места ДТП… Виновника ДТП мы обнаружили и привлекли к ответственности уже через 30 минут после происшествия. Как только в патрульную полицию поступило сообщение о совершении ДТП, мы сразу взялись за поиски нарушителя. Камеры, которые следят за безопасностью города, помогли установить местонахождение авто Lexus – улица Институтская, где его и остановили патрульные”, – отметил Билошицкий.

По его словам, у водителя были “явные признаки алкогольного опьянения”. Билошицкий уточнил, что задержанный не выполнял законные требования полицейских, проявлял агрессию и нецензурно выражался.

“Водителя неоднократно предупредили о том, что в случае невыполнения законного требования работника полиции, он будет задержан. Однако предупреждения не подействовали. Согласно ст. 44 закона Украины “О Национальной полиции” к водителю была применена физическая сила, также согласно ст. 45 ЗУ “О Национальной полиции” – спецсредство наручники”, – говорится в сообщении.

За совершенные правонарушения на мужчину составили админматериалы по ст. 185 (Злостное неповиновение работникам полиции), ст. 173 (Мелкое хулиганство), ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.