Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
Так, уже з понеділка, 5 квітня, в Києві буде суттєво посилений карантин через стрімке розповсюдження коронавірусу.
У зв’язку із цим влада столиці вирішила розширити перелік пільг та преференцій для малого та середнього бізнесу Києва.
А мешканців вирішено звільнити від оплати за паркування автомобілів. Таке нововведення діятиме з 5 квітня до завершення суворих карантинних обмежень (мінімум до 16 квітня).
“Для всіх киян хочу повідомити, що з 5 квітня до завершення дії суворих обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках КП “Київтранспарксервіс”, – зазначив Кличко.
(На відео – з 24:15)
Що стосується бізнесу, то столична влада планує зменшити розмір пайової участі з нинішніх 50% до 1 гривні в утриманні об’єктів благоустрою власниками закладів громадського харчування, сезонних і літніх майданчиків.
Також йдеться про збільшення розміру фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва. Крім того, запропоновано зменшити плату за розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на комунальному транспорті до 50%.
- Раніше влада Києва запровадила жорсткі карантинні обмеження, не чекаючи офіційного введення “червоної” зони. Вони почали діяти в столиці з 20 березня.
- Із понеділка, 5 квітня, в Києві буде суттєво посилений карантин: зачиняться школи і дитсадки, а в громадський транспорт, у тому числі в метро, пускатимуть за спецперепустками.
- Київська міська рада опублікувала порядок отримання спецперепусток, які необхідні для користування громадським транспортом під час локдауну.
- Сьогодні голова МОЗ Максим Степанов заявив, що в Києві зараз спостерігається найгірша по Україні ситуація щодо показника заповненості у лікарнях ліжок із киснем для хворих на коронавірус COVID-19.