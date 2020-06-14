В Киеве во время оформления дорожно-транспортного аварии сбили сотрудницу патрульной полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

“Сегодня, около 15 часов на проспекте Палладина во время патрулирования было обнаружено ДТП с пропавшими: между автомобилем Nissan и неизвестным авто, которое уехало с места. Экипаж командира роты остановился для установки деталей и оформления ДТП”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения предварительных действий, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan. В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Nissan, который от удара совершил наезд на инспекторшу патрульной полиции.

Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали и обстоятельства ДТП.