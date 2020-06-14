Об этом сообщили в пресс-службе полиции.
“Сегодня, около 15 часов на проспекте Палладина во время патрулирования было обнаружено ДТП с пропавшими: между автомобилем Nissan и неизвестным авто, которое уехало с места. Экипаж командира роты остановился для установки деталей и оформления ДТП”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проведения предварительных действий, полицейская находилась между служебным автомобилем Mitsubishi Outlander и Nissan. В это время водитель автомобиля Hyundai Santa Fe, не убедившись в безопасности движения, допустил столкновение с Nissan, который от удара совершил наезд на инспекторшу патрульной полиции.
Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали и обстоятельства ДТП.
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