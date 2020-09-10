В Киеве под МВД сотни активистов требуют немедленного расследования нападения на Балуха – фото

В Киеве под зданием Министерства внутренних дел активисты требуют немедленного расследования нападения на бывшего политзаключенного, крымского активиста Владимира Балуха, которого нашли накануне избитым.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На акцию вышли около 200 человек, среди которых депутаты Верховной Рады от “Европейской солидарности” Ахтем Чийгоз, Артур Герасимов и другие.

Активисты требуют от правоохранителей провести немедленное расследование и назвать заказчиков и исполнителей нападения на Балуха, а также наказать их.

Они держат в руках плакаты: “Кто заказал Балуха?”, “Всех не перебьешь”, “Справедливость превыше всего”, “Поддерживаю Балуха” и другие.