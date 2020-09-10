Covid-19 Украина

обновлено 10.09.2020 в 11:02

Всего:

145612(+2582)

Болеют:

76712(+2582)

Выздоровели:

65877(+1174)

Умерло:

3023(+44)

12:04 В Киеве за сутки – 298 случаев COVID-19, четверо больных умерли
Эксклюзив
11:36 В Киеве под МВД сотни активистов требуют немедленного расследования нападения на Балуха – фото
09:58 Билли Айлиш создала собственный дизайн укулеле: видео
07:55 Алек Болдуин стал отцом в шестой раз: фото
07:27 США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских» санкций против РФ
00:44 Богдан заявил, что ему сожгли не только Tesla, но и авто водителя. Он винит Офис Зеленского
00:11 «Рух опору капітуляції» едет к Зеленскому в Конча-Заспу из-за совместного с «ДНР» инспектирования позиций ВСУ

09 сентября

23:32 Богдан о кадровых назначениях Зеленского: выбирал министров, как актеров
23:21 Совместное с «ДНР» инспектирование Шумов на Донбассе: в «ЕС» требуют внеочередной сессии Рады
23:04 «Я прошел 90-е и фильтрую базар!», — Пальчевский эмоционально отверг фразу о воссоединении с РФ
22:46 У Зеленского рассказали, как Украина будет инспектировать Шумы с «ДНР»: «Присутствие боевиков ограничено»
22:24 Богдан о реакции Зеленского на коррупцию среди «своих»: «Он переводит плохие истории в шутку»
22:05 Богдан об отдыхе Зеленского в Омане: «Он устал, он захотел на море»
21:22 Зеленский при увольнении сравнил Богдана с «нелюбимой женщиной»
21:17 Богдан заявил, что операцию по вагнеровцам сорвал человек из окружения Зеленского
20:49 Туск предложил номинировать Тихановскую и ее мужа Сергея на Нобелевскую премию мира
20:42 Арахамию хотели заменить Тищенко, потому у него самое большое влияние на Зеленского — Богдан
20:01 В Украине проверят, перешли ли русскоязычные школы на украинский
19:25 Легендарный Thomas Cook может возродиться в качестве онлайн-туроператора
19:14 Vetements уличил Balenciaga в плагиате
19:05 Сербия за день до начала отказалась участвовать в военных учениях в Беларуси
18:54 Стало известно, когда Apple представит новые продукты
18:53 Белорусской оппозиционерке Колесниковой предъявили подозрение в «захвате власти»
18:52 Во Львовской области восстановили производство техники по стандартам НАТО
18:19 Школьные каникулы 2020-2021: когда начнутся и сколько будут отдыхать дети
18:19 Лукашенко заявил, что обнародовал не весь перехваченный «разговор» Варшавы и Берлина
17:26 Более половины украинцев не доверяют Зеленскому, – опрос
Эксклюзив
16:52 В Киеве открыли мемориальную доску погибшему на Донбассе разведчику Вячеславу Куцмаю
16:37 Лукашенко заявил, что Путин просил его поговорить с Зеленским «по-отечески»

В Киеве под МВД сотни активистов требуют немедленного расследования нападения на Балуха – фото

В Киеве под зданием Министерства внутренних дел активисты требуют немедленного расследования нападения на бывшего политзаключенного, крымского активиста Владимира Балуха, которого нашли накануне избитым.

Четверг, 10 сентября 2020, 11:36

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На акцию вышли около 200 человек, среди которых депутаты Верховной Рады от “Европейской солидарности” Ахтем Чийгоз, Артур Герасимов и другие.

Активисты требуют от правоохранителей провести немедленное расследование и назвать заказчиков и исполнителей нападения на Балуха, а также наказать их.

Они держат в руках плакаты: “Кто заказал Балуха?”, “Всех не перебьешь”, “Справедливость превыше всего”, “Поддерживаю Балуха” и другие.

Бывшего украинского политзаключенного Владимира Балуха жестоко избили в Киеве в ночь на 8 сентября — ровно через год после его освобождения.

Его в бессознательном состоянии в столичном Гидропарке нашла женщина, которая вызвала врачей. Это произошло только утром. Сейчас известно, что у Балуха сломаны ключица и рука, а также тяжелая черепно-мозговая травма. Днем 8 сентября его прооперировали и перевели в отделение реанимации. Состояние – тяжелое.

Столичная больница передала информацию о нападении в Нацполицию. Там уверяют, что делом занимаются “наиболее опытные и высококвалифицированные работники”.

  • Полиция Киева расследует инцидент с избиением бывшего политзаключенного Владимира Балуха как разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или совмещенный с причинением тяжких телесных повреждений (ч. 4 ст. 187 УК).
  • В столичной прокуратуре заявили, что держат расследование уголовного производства на контроле. Тем временем полиция разыскивает возможных свидетелей нападения.
Теги: акция, активісти, Володимир Балух, МВД, напад, розслідування

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться