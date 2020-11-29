Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Взрыв произошел возле общественной приемной лидера одной из политических партий на улице Зои Гайдай. Пострадавших нет. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома.

По словам начальника Оболонского управления полиции Евгения Худякова, взрывотехники обнаружили металлические остатки предположительно от гранаты, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Взрыв произошел под офисом “Нацкорпуса”. Об этом сообщил глава центрального штаба Максим Жорин.

“Это произошло ночью, около двух часов, поэтому людей, к счастью, там не было. Офис находится на 1-м этаже дома. Уверен, что причина теракта – наша борьба с пророссийскими силами. по странному “совпадению”, только вчера мы провели большую акцию под посольством РФ, а сегодня наш офис пытались взорвать “, – сказал он.

По словам Жорина, к взрыву могут быть причастны народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива и региональный руководитель общественного движения “Патриоты – За життя” Олег Ширяев.

Он также опубликовал видео взрыва.

“Как видите, они уже перешли к активным действиям”, – отметил Максим Жорин.