В Киеве под Верховной Радой митингуют владельцы автомобилей на европейской регистрации.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

На акцию съехались “евробляхеры” со всей Украины.

Они требуют от народных депутатов собрать комитет налоговой и таможенной политики, проголосовать законопроект № 3704 на комитете, а затем поддержать этот документ в сессионном зале и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Отметим, что законопроект № 3704 предусматривает изменение принципов начисления акциза. По действующим правилам в некоторых случаях стоимость растаможивания достигает 250-650 % от таможенной стоимости авто. Документом же предлагается вывести автомобили из группы подакцизных товаров.