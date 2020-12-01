Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Свою акцию представители бизнеса назвали “Налоговый майдан #SaveФОП “Право на труд”.
Митингующие принесли с собой флаги и символику с призывами “SaveФОП” (“Сохранить ФЛП”), а также плакаты с различными лозунгами на эту тему.
Возле здания ВР установлена сцена, с которой спикеры по очередности обращаются к присутствующим.
Протестующие выдвигают к власти ряд требований:
• Срочно рассмотреть и принять законопроекты №3993 (относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей) и №3853-1 (о восстановлении права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций (РРО), а также отмене механизма кэш-бека).
• Создать при президенте Украины постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине (в нем должны принимать участие представители бизнеса).
• Вносить изменения в законодательство исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и прогнозирования их последствий.
• Провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины “в соответствии со стандартами ЕС для обеспечения прозрачных и простых процедур взыскания налогов, растаможивания товаров”.
• Ввести мораторий на проверки микробизнеса всеми контролирующими органами до завершения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.
• Ввести мораторий на все виды проверок (всеми контролирующими органами) до момента снятия карантинных ограничений.
• Принимать взвешенные решения относительно карантина и не допустить ограничения деятельности малого и микробизнеса, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений.
Акция пока проходит без инцидентов.
Стоит отметить, что полиция усилила охрану правопорядка в правительственном квартале.
За порядком в усиленном режиме следят работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы МВД.
Как отметили в пресс-службе столичной полиции, правоохранители проводят с участниками мероприятий “превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений”.
В полиции предупредили о возможном ограничении дорожного движения по отдельным центральным улицам столицы, в том числе и по улице Грушевского, из-за акции.
- Сегодня депутаты на заседании комитета должны согласовать новый доработанный законопроект о фискализацию работы физлиц-предпринимателей (об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФЛП). Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он будет разработан на основе уже зарегистрированных законопроектов на эту тему и уже сегодня может быть принят в зале заседаний ВР. Тем временем сегодня утром во фракционном чате депутаты “Слуги народа” обсуждали свой законопроект и заявляли о “полной капитуляции” по этому вопросу.
- 17 ноября Верховная Рада Украины провалила голосование за законопроект, который предусматривает отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов для некоторых категорий физических лиц-предпринимателей (ФЛП). После этого под стенами ВР, где протестовали предприниматели, произошли стычки.