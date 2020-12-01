Во вторник, 1 декабря, с самого утра под стенами Верховной Рады Украины проходит акция протеста предпринимателей.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Свою акцию представители бизнеса назвали “Налоговый майдан #SaveФОП “Право на труд”.

Митингующие принесли с собой флаги и символику с призывами “SaveФОП” (“Сохранить ФЛП”), а также плакаты с различными лозунгами на эту тему.

Возле здания ВР установлена сцена, с которой спикеры по очередности обращаются к присутствующим.

Протестующие выдвигают к власти ряд требований:

• Срочно рассмотреть и принять законопроекты №3993 (относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей) и №3853-1 (о восстановлении права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций (РРО), а также отмене механизма кэш-бека).

• Создать при президенте Украины постоянно действующий консультативно-совещательный орган, который будет заниматься развитием микропредпринимательства в Украине (в нем должны принимать участие представители бизнеса).

• Вносить изменения в законодательство исключительно после их обсуждения с представителями микробизнеса и прогнозирования их последствий.

• Провести реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб Украины “в соответствии со стандартами ЕС для обеспечения прозрачных и простых процедур взыскания налогов, растаможивания товаров”.

• Ввести мораторий на проверки микробизнеса всеми контролирующими органами до завершения реформы Государственной налоговой и Государственной таможенной служб.

• Ввести мораторий на все виды проверок (всеми контролирующими органами) до момента снятия карантинных ограничений.

• Принимать взвешенные решения относительно карантина и не допустить ограничения деятельности малого и микробизнеса, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений.

Акция пока проходит без инцидентов.

Стоит отметить, что полиция усилила охрану правопорядка в правительственном квартале.

За порядком в усиленном режиме следят работники столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, полиция диалога, взрывотехники и представители других структурных подразделений системы МВД.

Как отметили в пресс-службе столичной полиции, правоохранители проводят с участниками мероприятий “превентивную разъяснительную работу, чтобы не допустить каких-либо правонарушений”.

В полиции предупредили о возможном ограничении дорожного движения по отдельным центральным улицам столицы, в том числе и по улице Грушевского, из-за акции.