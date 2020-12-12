В субботу, 12 декабря, в Киеве после длительной реставрации открыли Андреевскую церковь.

Об этом проинформировали в прессслужбах Министерства культуры и информационной политики, а также Офиса президента Украины.

Сегодня состоялось официальное открытие памятника архитектуры ХVІІІ века, а со вторника, 15 декабря, церковь откроет двери для посетителей.

На церемонии открытия в церкви прозвучала симфоническая музыка (симфонии Вивальди, Баха, а также украинских композиторов Максима Березовского и Дмитрия Бортнянского).

13 декабря, в День святого Андрея Первозванного, в церкви состоится первое после реставрации торжественное богослужение – освящение престола. Каждое воскресенье и в праздники здесь будут проходить богослужения. В остальные дни церковь будет работать как музей.

Реставрационно-ремонтные работы в Андреевской церкви длились 11 лет. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, 5 из них собор был закрыт.

Реставрация церкви проходила в три этапа: укрепления холма; реставрация внешних фасадов; работа над интерьерами.

Мастера восстановили оригинальный цвет стен, укрепили склон, фундаменты церкви. Кроме того, была проведена реконструкция иконостаса авторства выдающегося архитектора Бартоломео Растрелли (возвращено аутентичное размещение икон).

В здании установлено современное освещение.

Для слабовидящих и детей мастера отлили из гипса элементы отделки храма, чтобы к ним можно было прикоснуться и почувствовать их форму.

СПРАВКА. Андреевская церковь расположена на Андреевском спуске в Киеве и построена по проекту архитектора Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Она является памятником архитектуры и монументальной живописи XVIII века мирового значения, входит в состав Национального заповедника “София Киевская”. Церковь внесена в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вскоре Украина планирует подавать номинационное досье для включения Андреевской церкви в основной перечень.