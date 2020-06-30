Столичная власть готова отложить до следующего года введение единого электронного билета, чтобы предоставить Правительству возможность разработать изменения в законодательство о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Заместитель главы КГГА Марина Хонда отметила, что целью внедрения е-билета было избежать нецелевое использование бюджетных средств, уменьшение оборота наличности на транспортных предприятиях, учет пассажиров, в том числе и льготных категорий для эффективной организации трафика и определения сумм компенсаций перевозчикам.

При этом, по ее словам, Киев столкнулся с проблемой, которая должна быть решена на государственном уровне. Согласно действующему законодательству, бесплатный проезд льготникам регламентируется законами, которые касаются ветеранов, военных, чернобыльцев и других категорий – около 240 тыс. киевлян. Кроме того, постановлениями Кабмина 1993 и 1994 годов предоставлено право бесплатного проезда для пенсионеров, а это 480 тыс. жителей Киева.

И хотя, согласно Конституции, государство должно компенсировать проезд для льготных категорий граждан, с 2015 года эти расходы возложены на местные бюджеты.

“Но мы считаем социальной несправедливостью для льготников с других регионов Украины, которым придется платить собственные деньги за проезд с введением единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. На нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы, была достигнута договоренность, что Правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины. А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен”, – пояснила Хонда.