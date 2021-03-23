Со вторника, 23 марта, в Киеве начала официально действовать "красная" зона карантина.

Об этом сообщают #Буквы.

Соответствующее решение 20 марта приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, с 00 часов 00 минут 23 марта 2021 года на территории Киева установлен “красный” уровень эпидемической опасности распространения коронавируса COVID-19. Соответственно в столице будут действовать ограничительные меры, предусмотренные для “красной” зоны карантина.

Стоит отметить, что власти Киева еще на прошлой неделе ввели жесткие карантинные ограничения, не дожидаясь официального введения “красной” зоны. Они начали действовать в столице с 20 марта.

Как известно, “красная” зона вводится на территории региона в случае наличия в течение 3 дней подряд двух и более следующих признаков:

• загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – более 65%;

• количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестами на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – менее 300;

• количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней на 100 тыс. населения – более 60;

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 20%;

• уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – более 50%.

Какие ограничения действуют в “красной” зоне

Согласно нормам адаптивного карантина, в “красной” зоне предусмотрено введение жестких карантинных ограничений. Запрещено:

1. Деятельность баров, ресторанов, кафе и т.п., кроме осуществления адресной доставки заказов и заказов на вынос и заведений общественного питания в аэропортах.

2. Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах (кроме исключений, предусмотренных подпунктом 4).

3. Прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности.

4. Прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания, кроме:

приема посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не менее 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными СМИ, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам; торговой деятельности с осуществлением адресной доставки заказов; деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей; деятельности операторов почтовой связи; медицинской практики, ветеринарной практики; деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания); деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств; деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления; парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи; выполнения работ по сбору и заготовке отходов; осуществления деятельности по предоставлению телекоммуникационных услуг.

5. Прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий (кроме работы автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, осуществления кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки посторонних лиц).

6. Деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов (кроме тренировок спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров при условии соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий).

7. Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей.

8. Работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11:00 до 6:00 следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

9. Деятельность непродовольственных рынков.

10. Посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Как будет работать транспорт

Как известно, Кабинет Министров 22 марта предоставил полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта.

Власть Киева приняла решение не останавливать работу общественного транспорта столицы: как наземного, так и метрополитена.

Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство.

Пассажиры должны соблюдать противоэпидемические правила – масочный режим и социальную дистанцию.