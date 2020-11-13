Власти Киева будут выполнять решение Кабинета Министров о введении "карантина выходного дня".

Об этом сообщил советник киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, которого цитирует пресс-служба КГГА.

По его словам, за соблюдением “карантина выходного дня” будут следить правоохранители.

“Постановление Кабмина, которым введены эти дополнительные ограничения, является нормой прямого действия и обязательно для выполнения, согласны мы концептуально с подходом Правительства или нет. Итак, с полуночи субботы в Киеве начнет действовать ряд определенных Правительством ограничений. За соблюдением их должны следить правоохранительные органы”, – подчеркнул Бондаренко.

Он уточнил, что постановление Кабмина должно одинаково работать для всех без исключения субъектов хозяйствования.

В КГГА также напомнили, какие дополнительные ограничения будут действовать на выходных. Так, в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника (с 14 ноября по 30 ноября 2020 года) запрещается:

• прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.), кроме доставки заказов и заказов на вынос;

• прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

• прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности;

• прием посетителей субъектами, осуществляющими деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения (салоны красоты, магазины промтоваров и т.д.);

• деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

• прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

При этом в выходные разрешается:

• осуществление услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов и заказов на вынос;

• работа автозаправочных комплексов, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;

• работа банков;

• медицинская практика;

• работа операторов почтовой связи;

• работа магазинов, в которых не менее 60% торговой площади отведено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами;

• деятельность по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления.

Как известно, 11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” уже с 14 ноября. Согласно этому решению, противоэпидемические мероприятия будут усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. В это время в Украине будет разрешено работать только аптекам, продуктовым магазинам, АЗС, СТО, операторам почтовой связи, медицинским и ветеринарным клиникам.

В то же время местные власти в некоторых городах Украины отказываются вводить введенный Кабмином “карантин выходного дня” с жесткими ограничениями.

Об отказе, в частности, заявили власти Львова, Ровно, Одессы, Славянска, Черкасс, Мукачево, Тернополя, Краматорска.