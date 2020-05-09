Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.
“Сегодня в столице запланировано проведение мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Структурные подразделения столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины взяли под усиленную охрану территорию, где будут проходить акции”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что чтобы не допустить каких-либо правонарушений, на установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантина и запрете использования символики тоталитарных режимов.
Перед началом мероприятий сотрудники взрывотехнической службы и кинологи также проверили места проведения мероприятий на предмет выявления подозрительных или взрывоопасных предметов.
Кроме того, в Главном управлении развернута работа ситуационного центра, представители которого в онлайн-режиме отслеживают оперативную ситуацию для немедленно принятия решений в случае ее обострения или возникновения непредвиденных ситуаций.
- Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй мировой войне.