В Киеве полиция усилила меры безопасности во время мероприятий, которые запланированы 9 мая и проводит осмотр участников мероприятий.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

“Сегодня в столице запланировано проведение мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Структурные подразделения столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины взяли под усиленную охрану территорию, где будут проходить акции”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что чтобы не допустить каких-либо правонарушений, на установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантина и запрете использования символики тоталитарных режимов.

Перед началом мероприятий сотрудники взрывотехнической службы и кинологи также проверили места проведения мероприятий на предмет выявления подозрительных или взрывоопасных предметов.

Кроме того, в Главном управлении развернута работа ситуационного центра, представители которого в онлайн-режиме отслеживают оперативную ситуацию для немедленно принятия решений в случае ее обострения или возникновения непредвиденных ситуаций.